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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:28
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 42 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine göre 42 Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre yapılacak. Öğretim Üyesi kadro ilanlarına ait başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Beyan Formu, Belge Düzenleme Kılavuzu ve diğer belgeler http://www.msgsu.edu.tr internet adresinin Personel Dairesi Başkanlığı kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 gündür.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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