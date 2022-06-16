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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2022 Perşembe 15:01
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 16 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit BölgesiMSBAskerşehit
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