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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde uzman çavuş şehit oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:08
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde uzman çavuş şehit oldu

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğunu açıkladı. 

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit BölgesişehitUzman Çavuş Sercan Baş
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