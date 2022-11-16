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MSB: SÄ±nÄ±rlardan kaÃ§ak geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:31
MSB: SÄ±nÄ±rlardan kaÃ§ak geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi yakalandÄ±

ANKARA - Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Suriye ve Yunanistan sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3'Ã¼Â PKK/PYD, 2'si FETÃ– mensubu 5 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Hudut kartallarÄ±mÄ±z, Suriye'den Ã¼lkemize ve Ã¼lkemizden Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸiyi yakaladÄ±. Yakalanan ÅŸahÄ±slardan 3'Ã¼nÃ¼n PKK/PYD, 2'sinin de FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu belirlendi. FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu belirlenen ÅŸahÄ±slardan birinin astsubay, diÄŸerinin de sÃ¶zleÅŸmeli er olarak gÃ¶rev yaparken ihraÃ§ edildiÄŸi tespit edildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBKaÃ§akSÄ±nÄ±r
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