Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Mudanya Belediyesine ait 27 adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya veriliyor.

Taşınmaz malların ihalesi 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin ilanda belirtilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

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