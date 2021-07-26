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Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:33
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Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Mudanya Belediyesine ait 27 adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya veriliyor. 

Taşınmaz malların ihalesi 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin ilanda belirtilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.07.2021 10:43
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