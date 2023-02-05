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Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor

05 Şubat 2023 Pazar 14:30
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ükseköğretim Kurulu’na başvurusu yapılan üniversitemizin bölüm ve programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır. Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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