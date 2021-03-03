Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 8’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları dua etti, kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.



“ADANA’DAN MÜSLÜM BABA İÇİN GELDİK”

Adana’dan gelen tost ustası Mahmut Kurt, “Adana’dan geldik Müslüm Baba için. Baba’nın hayranlarına burada Adana’nın lezzetini, tostunu, acı atarak yedirmeye geldik. Kısmet olursa hazırlıyoruz şu anda. Müslüm Baba’mızın 8’inci yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Onun için geldik. Kısmet olursa her yıl geleceğiz artık. Adana’daki dükkanımızda Müslüm Baba’mızın sadece bir köşesi yok. Tüm dükkanımız Müslüm Babayla dolu. Onun anılarıyla yaşıyoruz” diye konuştu. Yapılan tost anmaya gelenlere dağıtıldı.



“BABAMIZI UNUTMADIK”

Usta Sanatçıya olan benzerliği ile dikkat çeken Yılmaz Tunç, “Biz babamızı unutmadık, unutturmayacağız. Her daim kabrinde olacağız. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Bir dostluk, bir kardeşlik ortamı var burada. Yılda 4-5 milyon insan geliyor buraya. Bu çılgın bir şey. Gerçekten böyle bir sevgi yok” dedi.

“MÜSLÜM BABA’YI HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ”

Sabahın erken saatlerinden itibaren kabri başına gelen Müslüm Gürses hayranı Ahmet Özayan ise, “Bugün menfaatin bittiği, dostluğun buluştuğu yerdeyiz. Müslüm Baba’yı her zaman yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Zaten onun dediği gibi gönül adamı olmayı tercih ettik. Burada kaynaştık. Birazdan mevlütümüzü okutacağız, ikramlarımızı yapacağız. Müslüm Baba’nın mekanı cennet olsun” diye konuştu.