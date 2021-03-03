Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1550
ALTIN
408.410
DOLAR
7.3701
STERLİN
10.2726
EURO
8.8948
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 yılı proje teklif çağrısı
Çukurova Kalkınma Ajansı 2021...
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196...

Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 8’inci yılında, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Mart 2021 Çarşamba 15:06
0 Okunma
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - 3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 8’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları  dua etti, kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.
 

“ADANA’DAN MÜSLÜM BABA İÇİN GELDİK”

Adana’dan gelen tost ustası Mahmut Kurt, “Adana’dan geldik Müslüm Baba için. Baba’nın hayranlarına burada Adana’nın lezzetini, tostunu, acı atarak yedirmeye geldik. Kısmet olursa hazırlıyoruz şu anda. Müslüm Baba’mızın 8’inci yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Onun için geldik. Kısmet olursa her yıl geleceğiz artık. Adana’daki dükkanımızda Müslüm Baba’mızın sadece bir köşesi yok. Tüm dükkanımız Müslüm Babayla dolu. Onun anılarıyla yaşıyoruz” diye konuştu. Yapılan tost anmaya gelenlere dağıtıldı.
 

“BABAMIZI UNUTMADIK”

Usta Sanatçıya olan benzerliği ile dikkat çeken Yılmaz Tunç, “Biz babamızı unutmadık, unutturmayacağız. Her daim kabrinde olacağız. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Bir dostluk, bir kardeşlik ortamı var burada. Yılda 4-5 milyon insan geliyor buraya. Bu çılgın bir şey. Gerçekten böyle bir sevgi yok” dedi.

“MÜSLÜM BABA’YI HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ”

Sabahın erken saatlerinden itibaren kabri başına gelen Müslüm Gürses hayranı Ahmet Özayan ise, “Bugün menfaatin bittiği, dostluğun buluştuğu yerdeyiz. Müslüm Baba’yı her zaman yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Zaten onun dediği gibi gönül adamı olmayı tercih ettik. Burada kaynaştık. Birazdan mevlütümüzü okutacağız, ikramlarımızı yapacağız. Müslüm Baba’nın mekanı cennet olsun” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Arabesk Müziğin Unutulmaz Ismi Müslüm Gürsesölümünün 8inci YılıAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 oldu
HDP önündeki eylemde 548'inci gün; aile sayısı 210 oldu
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
AFAD'tan 3.5 milyon İzmirli'ye farkındalık eğitimi
AFAD'tan 3.5 milyon İzmirli'ye farkındalık eğitimi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans