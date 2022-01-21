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Mustafa Koç vefatının 6'ncı yılında anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Ocak 2022 Cuma 15:02
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Mustafa Koç vefatının 6'ncı yılında anıldı

İSTANBUL - İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da hayatını kaybeden Mustafa V. Koç mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Törende Kuranı Kerim okunduktan sonra merhum Mustafa V. Koç ve Koç ailesinden hayatını kaybedenler için dua okundu. Törene Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, eşi Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin Koç ve İnan Kıraç'ın yanı sıra aile dostları katıldı. 

Törende Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, bir konuşma yaptı , Çakıroğlu konuşmasında, "Mustafa Bey'i ebediyete uğurlayışımızın 6'ncı yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Hayatı çok seven ve hayatına dokunduğu herkes tarafından da çok sevilen bir insanın ardından, daha dün gibi hatırladığımız anılarıyla aramıza bunca yılın nasıl girdiğine şaşırmamak elde değil… Kuşkusuz Mustafa Bey'i bu kadar erken kaybetmiş olmanın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Ancak, kendisini rahmetle yâd ettiğimiz her zaman, yüzümüzde sevgi, saygı ve minnet dolu bir tebessüm de beliriyorsa, bu onun cömertçe paylaştığı pozitif enerjisiyle yüreklerimizde yaşadığının da bir göstergesidir. Mustafa Bey, vizyoner ve güçlü bir lider olduğu kadar, alçakgönüllü ve samimiydi de… Tertemiz bir kalbi vardı; aldığı her kararı vicdanıyla tarttı. İlham verici kişiliğiyle Koç Topluluğu'nun tarihinde iz bıraktı, geleceğine de ışık tutmayı sürdürecek. Kıymetli hatırasını hep birlikte yaşatacağız" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KoçAnma
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