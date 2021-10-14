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Narenciye satışı yapılacak

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü narenciye satışı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2021 Perşembe 10:03
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Narenciye satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2021 yılı üretimi 4.640 ağaç Portakal (Washington), 2.500 ağaç Limon (Karalimon), 1.493 ağaç Mandarin (Fremont) olmak üzere toplam 8.633 ağaç (tahmini 1.060.000 kg.) narenciyeyi, toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satacak.

İhale 26 Ekim 2021 Salı günü saat 14.00’de İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 2 Kasım 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü https://www.tigem.gov.tr adresinden veya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ayrıca Antalya Ticaret Borsası Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Daire Başkanlığı, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Narenciye Satışı Yapılacak
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