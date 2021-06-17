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Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 10:35
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Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Nişantaşı Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak

Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru tarihi, başvuru yeri, personel alınacak birimler ve alınacak personellerde aranılan özelliklere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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