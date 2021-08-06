Nocturne Ailesi, yangının yaralarını sarmak için çalışıyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarıyla mücadele konusunda destekler de çığ gibi büyüyor. Türkiye’yi derinden sarsan ve bir türlü durdurulamayan yangınların sebep olduğu acıları bir nebze olsun hafifletmek için Nocturne Ailesi de harekete geçti. 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren ünlü kadın giyim markası Nocturne afet bölgelerinin acil ihtiyacı olan jeneratör, yangın tüpü ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çeşitli yardım malzemelerinin yangın bölgelerine ulaştırılacağını açıkladı.

“Hep birlikte umut ekip yeniden yeşerteceğiz” mesajıyla firmanın desteği sosyal medyadan şöyle duyuruldu: “Nocturne Ailesi olarak ülkemizin pek çok yerinde devam eden orman yangınlarından dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Bu zor günlerde biz de üzerimize düşen görevi yerine getirip afet bölgelerine taşıma hizmeti, jeneratör, yangın tüpü, koruyucu ekipman, yanık kremi ihtiyaçlarını karşılayarak destek oluyoruz.

Hep birlikte umut ekip yeniden yeşerteceğiz.”