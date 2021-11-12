ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Başvurular 12 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Araştırma görevlisi alımı için aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz