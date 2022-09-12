Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.596,29
ALTIN
1.010,76
DOLAR
18,23
STERLİN
21,31
EURO
18,57
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...

Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:15
Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural

İSTANBUL - Okulların açılmasıyla binlerce öğrenci servis araçlarını kullanmaya başladı. Öğrenci servislerinin güvenli kullanımı konusunda 10 uyarıda bulunan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Serdar Ay, açıklamalarda bulundu.


 

Dr. Serdar Ay, yeni eğitim-öğretim yılında, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okul servis araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı üzücü olayların tekrarlaması için farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Ay, başta öğrenciler olmak üzere tüm tarafların bilmesi gereken, 10 hayati kuralı hatırlattı.


 

DUR İŞARETİ YANIYORSA ARKADAKİ ARAÇLARDA DURMALI


 

Dr. Serdar Ay, öncelikle tüm okul servis aracında ışıklı DUR işareti bulunması gerektiğini hatırlattı. Bu işaretin, öğrencilerin araca inmeleri ve binmeleri sırasında yakılması ve inip binmeleri tamamlanıncaya kadar yanar durumda bulundurulmasının şart olduğunu söyleyen Ay, DUR işaretinin yakıldığında arkadan gelen bütün araçların durmasının zorunlu olduğunu belirtti.


 

“AYAKTA YOLCU OLMAMALI”


 

Ayrıca okul servis araçlarına fazla öğrenci bindirilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Serdar Ay, serviste yolculuk edecek herkesin mutlaka oturacak yerinin bulunmasını şart olduğunu, bir okul taşıtında ayakta yolculuk edilmemesi gerektiğini belirtti. Okul servis araçlarının gidiş geliş saatlerine ve okul tarafından belirlenen taşıma programa uygun çalışmasının önemine değindi.


 

Dr. Serdar Ay, diğer önemli kuralları ise şu şekilde açıkladı:


 

“Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere ya bir rehber öğretmen ya da bu işle görevli bir personel bulunmalıdır.


 

“Bir okul taşıtının sürücüsü mutlaka iyi bir sürücü olmalı, güvenlik içinde yolculuk için gerekli tüm beceri ve bilgiye sahip olmalıdır. Velilerin sürücüyle tanışması, telefon numarasını bilmesi, öğrencilerinde araca binmeden önce, yolculuk sırasında ve araçtan indikten sonra sürücüyle iş birliği yapması gereklidir.


 

“Servis bekleme noktasına mümkünse beş dakika önce erken gidilmeli, araç yola inilmeden imkan varsa kaldırım kenarından beş adım içeride beklenilmelidir. Yoldan geçen araçların yan aynalarının yayalar açısından risk oluşturduğu unutulmamalıdır.


 

“Emniyet ve rahat hareket için araca binip/inerken öğrencilerin elleri serbest olmalı, cepte olmamalıdır.


 

“Oyalanmadan ve düzgün olarak koltuğa oturulmalı, çanta koltuk altında veya kucakta bulundurulmalıdır.


 

“Araç içerisinde yiyecek veya içecek tüketmekten kaçınılmalıdır. Aksi halde, aracın herhangi bir nedenle ani yavaşlaması veya durması durumunda olumsuz durumlar yaşanabilir.


 

“Okul servis araçlarında öğrencilerin yetişebileceği camların ve pencerelerin güvenli ve sabit olması gereklidir. Öğrenciler camdan başlarını ve kollarını çıkarmamalı, sürücünün dikkatini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmamalı ve şakalaşmamalıdır.


 

“Araç hedefe ulaşmadan ve park etmeden koltuktan kalkılmamalı, sırayla ve emniyetli bir yerden tutarak/merdivenlere dikkat edilerek araç terk edilmelidir. Aracın önüne ve özellikle arkasına geçmeden dikkatli bir şekilde yola çıkılmalı, kaldırımda yürümek gerekiyorsa da yoldan mümkünse beş adım içeride yürünmelidir.”


 

Serdar Ay,  son olarak, öğrencilere kendi güvenlikleri için kurallara ve görevlilerin ikazlarına uymaları ve pandemi sürecinin tamamıyla ortadan kalkmadığı gerçeğinden hareketle mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öğrenci Servisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’na rekor katılım
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’na rekor katılım
İçişleri: Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi
İçişleri: Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans