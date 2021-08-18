Ölçer Apartmanı müteahhidi adliyeye sevk edildi

KASTAMONU
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.
DHA
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.
KASTAMONU
Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.
DHA