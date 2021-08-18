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Ölçer Apartmanı müteahhidi adliyeye sevk edildi

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:53
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Ölçer Apartmanı müteahhidi adliyeye sevk edildi

KASTAMONU

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan,  Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.
 

DHA

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Ölçer Apartmanı Müteahhidi Adliyeye Sevk Edildi
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