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Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Temmuz 2021 Salı 15:34
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Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

ANKARA - Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarına Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Şehit Halisdemir'in mezarı başında dua eden ve Niğde'ye ailesiyle Amasya’dan geldiğini belirten Metin Çifter, "15 Temmuz akşamı Ankara’daydım. Hainlerin nasıl uçtuğunu gözlerimle şahit oldum. Konuşurken içi titriyor insanın burada. Ölmesi için yollanan şehit kardeşimizin mezarında bulunmak bizlere ayı bir gurur veriyor. Allah’ım inşallah o günleri bizlere göstermez. Görürsek yine bir sela ile o meydanlara iner ve gereği neyse yapmaya her zaman hazırız" dedi. Antalya’dan gelen Ebru Küçük de "Ömer Halisdemir’e hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Yolu vatan sevgisiyle geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşuyoruz. Bunu düşünerek bugün buraya geldik" diye konuştu.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ile Suriye'de görev yapan Sözleşmeli Er Ramazan Akkoyun da Halisdemir'in mezarında dua etti. Ramazan Akkoyun, "Değişik bir duygu içerisindeyim. Biz onun sayesinde şu an hayattayız. Onun kadar olamazsak da onun gibi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ömer HalisdemirZiyaretçi AkınıKabir Ziyareti
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