Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre Üniversitenin bağlı il ve ilçelerdeki birimlerinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacaktır.

Başvuru dilekçesi www.omu.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Adaylar başvurularını şahsen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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