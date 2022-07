Önemli İsme Önemli Görev!

(Cambridge uluslararası ilişkiler,ODTU İnsan Kaynakları Yönetimi,sayısız önemli kuruluşun yönetiminde görev almış olan iş insanı,siyaset bilimi uzmanı Esen Ermiş Ertürk ,akademik eğitimi olması yanı sıra uluslararası ilişkiler tecrübesini lojistik alanında faaliyet gösteren aile sirketlerinde ve sahada siyasette edindi. )

-Esen hanım neden yabancı kuruluşlardan gelen görevleri kabul etmiyorsunuz? Son olarak etkinliği tartışılmaz bir kuruluş ve itibarı tartışmasız bir görev neden?

“Çünkü ben vatanıma hizmet etmek için eğitildim.Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin bekası için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirdik,getirmeye de devam edeceğim.Ben siyaset ötesi bir bakış açısıyla yetiştim,siyaset değil bayrak,vatan,Mushaf muhafaza ve müdafa edeceğiz.Fatih Sutan Mehmet’e de Mustafa Kemal Atatürk’e de hakaret eden biri vatansever olamaz ve benimle yol yüreyemez diyorum mevzuyu anladınız sanırım şimdi daha önemli konuları ifade edeyim isterseniz”

-Tabi memnuniyetle,buyrun.

“Yeni bir dünya kuruluyor ve yeni kurulan dünyada ordu,teknoloji,diplomasi,ekonomi iç içe geçmiş durumda.Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü arttırarak devam ettirmesi, Milli Savunma Sanayimizin teknolojik alt yapısını geliştirmesi ve derinleştirmesi,Türk diplomasisinin kadim devlet gelenekleriyle,modern dünya tecrübesini harmanlayarak jeopolitik konumundan dolayı vazgeçilmez unsur oluşunu unutmaması çok önemli.



Milli ve yerli kavramlarını kullandığımız anda bazı cenahların rahatsızlığını açık seçik görüyoruz.Bizzat sahada gerek ticari gerek diplomatik trafikler esnasında bu rahatsızlıkların hangi cenahlardan kaynaklandığını tecrübe ettim.

Türk ordusu ve Türk savunma sanayi,Türk ihracatçıları ve lojistik sektörü gibi stratejik önem sahip sektörlerin önümüzdeki beş ila on yıl içerisinde bölgede ve dünyada hayati konumda olacağını göreceksiniz.Bu durum hem Türk insanına ekonomik avantaj sağlayacak hem de know how talep eden ülkelerle yapacağımız iş birlikleriyle ikili ilişkiler gelişecek.”

Küresel ekonomiden bağımsız bir ülke değiliz tüm dünya krizde biz doğal kaynakları dışardan satın alan bir ülke olarak tabi ki daha fazla etkileniyoruz.Ben atlatacağımıza inanıyorum.İnancın ve sabrın,özveriyle çalışmanın galip gelecektir.”



-Esen hanım çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz.

“Bilmukabele,Türkiye’de nefes alan tüm vatandaşlarımızın sofrasında bolluk,yuvasında huzur,geleceğe güvenle bakması için çalışacağız hep beraber”