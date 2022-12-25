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Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak

25 Aralık 2022 Pazar 18:49
Orman Genel Müdürlüğü 249 Orman Mühendisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 249 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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