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Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin'e Kaymakam Kadir Duman'dan teşekkür plaketi

Birecik Kaymakamı Kadir DUMAN, mahalle muhtarı Mehmet ŞAHİN’e mahalleye yaptığı hizmetler ve hayırseverler adına teşekkür plaketi vererek, yaptığı çalışmalardan memnuniyetini ifade etti.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:12
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Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin'e Kaymakam Kadir Duman'dan teşekkür plaketi

(ABDULLAH YİĞİT - ANKARA) Birecik Kaymakamı Kadir DUMAN, Saha Mahallemizde Cami ve tefrişatına, Kuran Kursu ve Taziye Evi yapımına öncülük ederek hayırseverler eliyle yapımına katkı sunan mahalle muhtarı Mehmet ŞAHİN’e mahallemizde yaptığı hizmetler ve hayırseverler adına teşekkür plaketi vererek, yaptığı çalışmalardan memnuniyetini ifade etti.

Birecik Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet ŞAHİN, Birecik Kaymakamı Kadir DUMAN `ın bugün makamında Muhtar Şahin `e teşekkür plaketi vermesinden dolayı. Muhtar Mehmet Şahin Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Teşekkür Plaketi almasından dolayı teşekkür açıklaması yaptı.

Saha Mahallesi Muhtarı Mehmet ŞAHİN, "Mahallemizde Bugüne Kadar Canla Başla Yaptığımız Ve Yapacağımız Hizmetleri Göz Önünde Bulundurarak Şahsıma Verilen Plaket İçin Birecik İlçe Kaymakamımız SN. Kadir DUMAN’ a Gönülden Şükranlarımı Sunuyorum"  dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Örnek Mahalle Muhtarı Mehmet ŞahinKaymakam Kadir Duman
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