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Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:39
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Orta Doğu Teknik Üniversitesi  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (24) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 30/09/2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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