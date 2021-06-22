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Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 11:14
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Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

OSMANİYE - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Sabah saatlerinde Osmaniye  Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Kısa sürede müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

KONTROL ALTINDA

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da fabrikaya gelerek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YangınOsmaniyeGeri Dönüşüm Fabrikası
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