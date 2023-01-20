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ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

20 Ocak 2023 Cuma 14:47
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 19.01.2023 - 02.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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