Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1415.06
ALTIN
510.17
DOLAR
9.0233
STERLİN
12.2740
EURO
10.4337
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İTKİB personel alımı yapıyor
İTKİB personel alımı yapıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Usta Gemici Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Üyesi ve Öğretim...

Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek

Afyonkarahisar Emirdağ'da pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 11:03
0 Okunma
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Emirdağ Belediye Başkanlığı, kapalı pazar alanında bulunan 69 adet dükkanı 7 yıllığına kiraya veriyor.  

Yoğurt pazarında bulunan dükkanların kiralama ihalesi 3 bin TL muhammen bedel üzerinden Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 21 Ekim 2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak. 

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTKİB personel alımı yapıyor
İTKİB personel alımı yapıyor
Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i ziyaret etti
Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i ziyaret etti
İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir'de 4 bin 645 litre sahte etil alkol ele geçirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans