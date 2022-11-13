Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 455 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak imha edildi. 

13 Kasım 2022 Pazar 12:38
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 455 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA(DHA)


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen 'Pençe-Kilit Operasyonu' planlandığı şekilde sürüyor. Bölgede teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak ile 1904 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri, uçaksavarlar, makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri, piyade tüfekleri başta olmak üzere 1203 çeşitli çapta silah ele geçirildi. Silahlarla birlikte 522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.



7 TERÖRİST TESLİM OLDU

Güvenlik kaynaklarınca, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtildi. 2 gün arayla operasyon bölgesinde 7 teröristin teslim olduğu belirtildi. Ayrıca çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için 'kimyasal silah' gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan komutanlarla video konferans yöntemi ile görüşüp, "Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 13.11.2022 12:40
Anahtar Kelimeler:
TSKTerörOperasyonPençe Kilit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans