Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.195,80
ALTIN
1.065,18
DOLAR
18,65
STERLİN
22,62
EURO
19,82
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...

Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz için babaevinde helallik alındı

16 Aralık 2022 Cuma 12:59
Pençe-Kilit şehidi Üsteğmen Yavuz için babaevinde helallik alındı

BURSA - Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedaviyi alındığı hastanede 10 gün sonra şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un (27) cenazesi, Bursa’nın Mudanya ilçesine getirildi. Babaevinde helallik alınırken şehidin annesi Zerrin Yavuz'un, "Kalk annem evimize geldik. Şeref duydum annem. Gururun en büyüğünü yaşattın" sözleri yürekleri dağladı.

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz’un cenazesi, Bursa'nın Mudanya ilçesine getirildi. Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz için baba ocağında helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Zerrin Yavuz, emekli astsubay babası Sadık Yavuz ile kardeşi Efe Yavuz, ayakta durmakta güçlük çekti.

Anne Zerrin Yavuz, "Evimize geldik oğlum. Evimize geldik annem. Çocuğum, şeref duydum annem. Gururun en büyüğünü yaşattın. Acımın tarifi yok, gururumun da tarifi yok. Ben senin yanındayım annem. Paşam benim. Çok gururluyum aslanım. Kalk annem, evimize geldik" diyerek gözyaşı döktü.

Sadık Yavuz ise "Bir Tunahan gider, bin Tunahan gelir" diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı.

Zerrin-Sadık çiftinin 2 oğlundan biri olan Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, Turan Camii'nde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit şehidi Üsteğmen YavuzBursaBaba EviHelallik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Fail, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kardeşi
Bakan Soylu: Fail, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kardeşi
MYB Tesktil İş Elbiselerinde Çeşitlilik Yapma Kararı Aldı
MYB Tesktil İş Elbiselerinde Çeşitlilik Yapma Kararı Aldı
Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil
Bakan Bozdağ: Hapis cezası kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değil
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans