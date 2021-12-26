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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in (4) Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Minik Asiye'ye en kısa sürede Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapılması bekleniyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 13:32
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

GAZİANTEP

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Asiye’nin genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, enfeksiyon bulguları değerlendirilip en kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

ANNE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PitbullSaldırıAsiyeDoku Nakli
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