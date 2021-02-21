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PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makineli Tüfek PMT 7.62'nin geliştirilmesinin sürdüğünü, bu silah sisteminde dışa bağımlılığın biteceğini açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
21 Şubat 2021 Pazar 13:00
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PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor

ANKARA, (DHA)

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

Sarsılmaz firması geliştirilen PMT 7.62 Makinalı Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PmtBağımlılıkİsmail DemirSavunmaMakineli TüfekYeni Çağrı
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