Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu...
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi...
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi

Reyhanlı davasında gözleri dolan hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel (54), toprağa verildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 16:26
0 Okunma
Reyhanlı davasında gözleri dolan hakim, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavisini sürdürebilmek için bir süre önce izne ayrılan hakim Buket Demirel, dün Batıkent Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Evde polisin yaptığı incelemenin ardından Demirel'in cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve 21 yaşında oğlu olan Buket Demirel'in, diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Demirel'in yakınları katıldı. Kılınan canaze namazının ardından Demirel'in cenazesi toprağa verildi.

'BABAM NEREDE' SORUSU GÖZLERİNİ DOLDURMUŞTU

Buket Demirel, 2013'te Hatay Reyhanlı'da, 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti. Patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün "9 yaşına gelen çocuğum 'Benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2,5 yaşına gelen çocuğum da 'Babam nerede' diye bana soruyor" sözleri üzerine Demirel'in gözleri dolmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ReyhanlıDavaHakim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil
Bunu gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans