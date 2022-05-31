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Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
31 Mayıs 2022 Salı 14:01
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı terminal binasında bulunan ticari alanları kiraya veriyor.

Giden yolcu salonunda bulunan restoran alanı, 2 adet masaj koltuğu alanı ile iç hat giden yolcu arındırılmış salonda bulunan hediyelik eşya satış alanı açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecek.

Söz konusu alanlara ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğünden temin edilebilir.

Kiralanacak alanlara talip olanların 14 Haziran 2022 günü saat 10:00’a kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları DHMİ Rize-Artvin Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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