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Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:39
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Rize'de selde kaybolan 2 kişi için helikopter destekli arama

RİZE - Rize'de, 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan Hasan Arıcı ve Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Dalgıçların dere yatağında yaptığı aramaya askeri helikopterlerle de havadan destek veriliyor. 

Rize’de çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinde Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları sürüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 837 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor. Arama çalışmalarına 77’si dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopterle de havadan dere yatakları taranıyor. Güneysu ve Salarha derelerinde yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta aramalara devam ediliyor. 

Arama çalışmasını izleyen Zinnet Mercan, “Çok feci bir geceydi, inşallah bir daha yaşamayız. Şimdi kayıpları derenin başından beri arıyorlar. Umarız hızlıca bulunurlar. O akşam dere yola kadar çıkmıştı. Kayıplar suya karıştıysa kim bilir nereden çıkar” dedi.

Ahmet Mercan ise “O gece çok büyük felaket oldu. 2 kaybımız var inşallah çabuk bulunurlar. Ekipler dere boyunda arıyorlar. Deredeki bu duvarlar yapılmasaydı bizim köyümüz tamamen giderdi” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeSelde Kaybolan 2 KişiHelikopter Destekli Arama
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