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Rus denizaltısı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 16:24
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Rus denizaltısı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltısı, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra denizaltı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Güvertesinde askerlerin olduğu görülen denizaltının boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus DenizaltısıÇanakkale Boğazı
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