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Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak

TİGEM 43 baş Safkan Arap Koşu Tayını ihale usulü ile satışa sunuyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2021 Çarşamba 10:42
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Safkan Arap Koşu Tayı satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 43 baş Safkan Arap Koşu Tayını açık arttırma usulüyle teker teker satışa sunuyor. 

Söz konusu taylar için geçici teminat tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.

İhale 27.07.2021 tarihinde saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey / BURSA Atçılık Tesisleri’nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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