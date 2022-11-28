Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 1.183 sözleşmeli personel ve 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.



Adaylar tercihlerini 30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.



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