Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.946,08
ALTIN
842,77
DOLAR
13,84
STERLİN
18,60
EURO
15,52
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

ŞAHİN, RIŞVANLI TARIM VE DURMAZ TARIM `I GAPTARIM FUARINDA ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve KOSGEB’in destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAPTARIM) açılış töreninde Fuara Katılan Rışvanlı Tarım ve Durmaz Tarım Standını TBB Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ziyaret ederek. Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ve Rışvanlı Tarım Durmaz Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Tarım Doktoru Yüksek Ziraat Mühendisi Hasan Basri Durmaz `dan yapılan tarım ilaçları hakkında bilgi aldı .

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
28 Şubat 2022 Pazartesi 11:50
ŞAHİN, RIŞVANLI TARIM VE DURMAZ TARIM `I GAPTARIM FUARINDA ZİYARET ETTİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Durmaz ise ziyaret sonrası açıklama yaptı. Rışvanlı Tarım ve Durmaz Tarım olarak GAPTARIM fuarında 2.cı katılım yılımız standımızı ziyaret eden TBB Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin `in bizleri standımızda ziyaret etti. Bizde Rışvanlı Tarım ve Durmaz Tarım olarak yapmış olduğumuz yenilikler hakkında bilgi verdik. Tarım Her Şeydir diyorum mutlaka herkesin birgün köyüne dönüp tarımla uğraşacağını söylüyorum. Ziyaretinden dolayı Başkan Şahin `e teşekkür ediyoruz. GAPTARIM fuarı çok güzel katılımcıların ve ziyaretçilerimize yapmış olduğumuz çalışmaları anlatarak güzel çalışmalara imza attık fuar sonrası çiftçilerimizin tarlalarında donanımlı ekibimizle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz .tarım doktoru olarak diyorum her bir çiftçinin mutlaka bir tarım doktoru olması lazım gerçek adres ise Gaziantep Şubemiz Rışvanlı Tarım , Nizip Şubemiz ise Durmaz Tarım ` dır. Bizde hizmette sınır yok yeterki çiftçi istesin biz hizmeti onların ayaklarına götürüyoruz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıGaziantep Sanayi OdasıGaziantep Ticaret BorsasıKOSGEBNizip Ziraat Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF KAYA ATANDI
MİLLİ DAYANIŞMA PARTİSİ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF KAYA ATANDI
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans