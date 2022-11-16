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Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 14:26
Samsun'da kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Samsun'in Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi KalkancÄ± mahallesinde bulunan 34 kamu konutu, 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu'nun 45. maddesine gÃ¶re aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ ile 29 - 30 KasÄ±m 2022 tarihlerinde Milli Emlak Dairesi ihale salonunda toplanacak komisyon tarafÄ±ndan satÄ±lacak.

Kat mÃ¼lkiyeti veya kat irtifakÄ± kurulan kamu konutlarÄ±ndan ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihte adlarÄ±na gÃ¶rev, sÄ±ra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (ÅŸartlÄ± tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlardan hak sahibi olanlar Ã¶ncelikli alÄ±m hakkÄ±na sahiptir.

Ã–ncelikli alÄ±m hakkÄ± sahibinin kamu konutunu satÄ±n almak istemesi ve sÃ¼resi iÃ§erisinde satÄ±ÅŸ bedelini peÅŸin olarak Ã¶demesi veya peÅŸinatÄ± Ã¶deyerek taksitli satÄ±ÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini imzalamasÄ± halinde bu durum ihalede en yÃ¼ksek teklif veren isteklisine bildirilir. Ã–ncelikli alÄ±m hakkÄ± sahibinin kamu konutunu satÄ±n almak istemediÄŸini bildirmesi, sÃ¼resi iÃ§erisinde herhangi bir bildirimde bulunmamasÄ± ya da yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmemesi halinde, en yÃ¼ksek teklifi veren istekli tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸ bedeli peÅŸin veya en az dÃ¶rtte biri peÅŸin, kalanÄ± en fazla iki yÄ±lda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte Ã¶denebilir.

SatÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lacak kamu konutlarÄ± satÄ±ÅŸ tarihini takip eden yÄ±ldan itibaren beÅŸ yÄ±l sÃ¼re ile emlak vergisine tabi deÄŸildir. SatÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±lacak kamu konutlarÄ± KDV'den, Damga Vergisi, Karar Pulu ve tapu iÅŸlemleri iÃ§in vergi, resim ve harÃ§tan mÃ¼stesnadÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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