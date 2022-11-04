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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek

04 Kasım 2022 Cuma 14:03
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait 100 adet “S” plaka (50 adet öğrenci servisi, 50 adet personel servisi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 11:10`da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı; mesai saatleri içerisinde Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görülebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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