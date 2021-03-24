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Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mart 2021 Çarşamba 09:35
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Şarköy’de 1126 m2 zeytinlik icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacak. 

Başvuru formu kurumdan veya belediyenin www.fatih.bel.tr internet adresinden temin edilecek olup başvuruların Fatih Belediye Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021’dir. 

Başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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