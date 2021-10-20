Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Savunma Sanayii Başkanlığı istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemi ile Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Adaylar başvurularını; 1 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından yapabilirler.

Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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