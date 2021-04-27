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Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 11:21
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Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacak.

Sürekli işçi alımında aranan özel/genel şartlarla birlikte başvurusu süresi, yeri ve tarihiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

İLAN.GOV.TR

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