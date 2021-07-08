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Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Temmuz 2021 Perşembe 14:15
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Şehit astsubay, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı. 

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Şehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi. Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Şahit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Anne Dudu Çiftçibaşı oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Canımın içi gitti" diyerek ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Çakıllı köyünde toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit AstsubaySon Yolculuk
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