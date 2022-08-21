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Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Şişli'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

21 Ağustos 2022 Pazar 19:19
Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

 İSTANBUL, (DHA)

Kuştepe Mahallesi'nde dün gece şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden olan Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçi Oltan Koca'nın eşi Muhterem Koca, 2 yaşındaki kızı Güller ile 11 yaşındaki oğlu Ünsal Koca, aile fertleri ve polisler katıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ: 8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Oltan Koca'nın cenazesi tören mangasının omuzlarında getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şehit bekçinin oğlu Ünsal'ın elinden tutarken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da şehidin kızı Güller'i kucağından indirmedi. Güçlükle ayakta duran şehidin eşi Muhterem Koca'ya kadın polisler destek oldu. Saygı duruşu ve şehit polisin özgeçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş konuşma yaptı.

Aktaş, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarsı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirterek olaya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aktaş, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Okunan duaların ardından tören mangası ile  alınan Oltan Koca'nın cenazesi, cenaze aracına konuldu. Şehit bekçi Koca'nın cenazesinin, memleketi Gümüşhane'ye götürülerek Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
şehit Bekçiİstanbul Emniyet MüdürlüğüDüğün
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