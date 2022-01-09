Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
gök gürültülü yağmurlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...
Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 41 öğretim...
Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi kiraya verilecek
Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...

Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerce infilak ettirilen el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Ocak 2022 Pazar 20:20
0 Okunma
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, dün, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Cenazesi uçakla İstanbul'a getirilen Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'a getirildi. Ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu helallik için Bahçelievler'deki evine getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından Koç için ikindi namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Baba Cemalettin Koç, anne Emine Koç ve kardeşleri Mehmet Koç ile Taha Yasin Koç taziyeleri  kabul etti.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit Enes KoçAkçakaleşehitTel Abyad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Kimliğe e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Antalya Körfezi'ndeki istilacı tür sayısı 67'ye yükseldi
Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu; ev ve iş yerlerini su bastı
Bodrum'u sağanak ve dolu vurdu; ev ve iş yerlerini su bastı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans