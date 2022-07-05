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Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi

05 Temmuz 2022 Salı 12:52
Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi

İSTANBUL - Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Gaziosmanpaşa'daki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül (30), 21 Haziran'da yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Enes Özgül'ün dün şehit oldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, helallik alındı. Şehidin ailesine baş sağlığı dilemek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve askeri yetkililer eve geldi. Şehit yakınları, şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Şehit Enes Özgül'ün cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'de öğle vakti  kılınacak olan cenaze namazı için götürüldü.


 

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI 

3 kardeşten en büyüğü olan Şehit Enes Özgül'ün Isparta Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) büyüdüğü öğrenildi. Şehit Özgül'ün şehadetinden önce bir tanıdığı ile yaptığı Whatsapp yazışmalarında şehit olursa bir çocuk bakım kuruluşuna adının verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Şehit Enes Özgül'ün yetiştiği ÇÖDEM'in isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini Twitter üzerinden duyurdu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Enes ÖzgülPençe Kilit Operasyonu
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