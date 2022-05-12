Şehit polis için İstanbul Emniyeti'nde tören

İSTANBUL - Sultanbeyli’de kaçan aracı kovalarken TIR’a çarparak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede de şehit düşen polis memuru Hüseyin Duman (24) için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende Duman’ın annesi Sultan Duman ve 2 ay önce evlendiği Müge Duman ayakta durmakta güçlük çekti.



Sultanbeyli'de dün şüphe üzerine bir aracı kovalarken TIR’ın çarptığı motosiklette bulunan polis memuru Hüseyin Duman, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Hüseyin Duman için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenledi. Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesinden alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.



Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile çok sayıda emniyet müdürü ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin annesi Sultan Duman, babası Mustafa duman, eşi Müge Duman ve ablası Aylin Çelik taziyeleri kabul etti. Duman’ın eşi Müge ile annesi Sultan Duman ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına boğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti.



İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, törende İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.



Okunan duanın ardından Hüseyin Duman'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verilecek.