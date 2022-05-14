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Şehit Sözleşmeli Er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:24
Şehit Sözleşmeli Er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler (24), memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41’inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler için memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Küçük Camisi’ndeki törende, şehidin annesi Ayfer Güler ile kız kardeşleri Hava Soylu ve Kübra Güler, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Gümüşhane AK Parti Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pekdaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede şehit annesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 2000 yılında vefat eden baba Ahmet Güler'in de bulunduğu ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Sözleşmeli Er GülerPiyade Sözleşmeli Er Selman GülerPençeKilit Operasyonu
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