Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...

Şehit Uzman Çavuş Işık'ın cenaze töreni ertelendi

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın (28) cenaze töreni, yarına ertelendi.

27 Kasım 2022 Pazar 17:18
Şehit Uzman Çavuş Işık'ın cenaze töreni ertelendi

SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)

Pençe- Kilit operasyonunda görevli Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, dün üs bölgesinde nöbet tutarken yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Oğullarının acı haberi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi'nde oturan Meryem ve Abdullah Işık çiftine, Kaymakam Deniz Pişkin tarafından verildi. 

Seydişehir ilçesinde şehit Işık için bugün yapılması planlanan cenaze töreni, Pençe- Kilit Harekatı bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman ÇavuşCenazePençeKilit Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında
Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak
Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak
Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam  
Avcılar'da hasarlı binalarda korku dolu yaşam  
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans