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Şehit Uzman Çavuş Şebelek’in cenazesi, Trabzon’da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:17
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Şehit Uzman Çavuş Şebelek’in cenazesi, Trabzon’da

TRABZON - Irak'ın kuzeyinde 10 Ağustos'ta düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan ve 20 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in (26) cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.

Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta roketli saldırı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Şebelek, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alındı. Şebelek, dün akşam saatlerinde şehit oldu.

Şebelek'in naaşı, askeri uçakla Ankara'dan saat 15.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Ali, annesi Yeter, kardeşleri Nurettin, Bahattin, Kemalettin, Fatmanur ile Havva Şebelek'in yanı sıra, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, polis ve askerler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda ambulansa taşınırken, acılı aile uzun süre gözyaşı döktü. Şebelek'in cenazesi daha sonra Arsin ilçesine getirildi. 6 kardeşten biri olan ve bekar olduğu belirtilen Şehit Şebelek için yarın Arsin'de tören düzenlenecek. Öğle vakti kılınacak namazın ardından Şebelek'in cenazesi toprağa verilecek.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş ŞebelekTrabzon
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