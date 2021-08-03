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SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 14:39
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SGK Başkanı Yılmaz: İşten çıkarmalarda olağanüstü durum yok

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle ilk ay için işten çıkarma sayılarında çok ciddi değişiklik olmadığını belirterek, "Bilakis sigortalı sayılarımızda artışın olduğunu da görüyoruz. Geçmiş yıllarla eş değer seyrediyor. Olağanüstü durum söz konusu değil" dedi.

SGK Başkanı Yılmaz, 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' hakkında basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 9 Haziran'da düzenlemesi yapılan ve yürürlüğe giren kanunla kurumun alacaklarının yapılandırılmasının düzenlendiğini belirtti. Kanun ile kurum alacaklarından tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silindiğini belirten Yılmaz, "Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu güncellenen tutarın peşin ödenmesi halinde TÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir. İki taksit halinde ödemesi halinde yüzde 50'si silinecektir. İdari para cezalarının ise yüzde ellisi silinecektir. Kalan tutarlar Yİ-TÜFE ile güncellenecektir. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir. İşveren sigortalılarımız borçlarını ikişer aylık taksitler halinde ödeyebilecektir" dedi.

Örnek borç hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 5 bin 534 lira ödemesi olan borcun, yapılandırmaya müracaat edilip peşin ödendiği takdirde 1292,25 lira olarak ödendiğini söyledi. Yılmaz, "Bu yapılandırma çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bütün borçlarımızı, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Bağ-Kur'lularımızın primini kendi ödeyenlerin tamamını bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz. Yapılandırmadan faydalananalar, borçlarını peşin öderlerse 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler bu şekilde ihalelere katılabilecekler, ödemelerini alabilecekler ve kurumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli illerinde devam eden yangınlar kapsamında mağdur olanların da SGK prim borç ödemlerinin ertelendiğini anımsattı.

'GEÇMİŞ YILLARLA EŞDEĞER ŞEKİLDE SEYREDİYOR'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran SGK Başkanı Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirtti. Yılmaz, "Veriler bugün netleşecek ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz veriler de değişen bir durum olmadı. Bilakis sigortalı sayılarımızda bir artışın olduğunu görüyoruz, bir önceki döneme göre. Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde seyrediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil. Toplamda baktığımızda sigortalı sayımızda bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Işten çıkarmaSGK Başkanı
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