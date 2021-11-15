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SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 12:01
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SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. 

Başvurular; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 06.12.2021-17.12.2021 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecek. 

Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav 19.02.2022 (Cumartesi) ve 20.02.2022 (Pazar) günü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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SGK Müfettiş Yardımcısı Alıyor
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