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Siirt Üniversitesi akademik personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 12:49
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Siirt Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 32 Öğretim Üyesi ve 26 Öğretim Elemanı alımı yapacak. 

İlan için başvurular 6 Ocak 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacak. 

Akademik personel almı ilanını görüntülemek için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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